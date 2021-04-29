40 لاعباً يجتمعون على رقعة الشطرنج في الشارقة لأول مرة

المصدر: سيد مصطفى- الشارقة

عقد نادي الشارقة الثقافي للشطرنج مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تنظيم

النسخة 26 من بطولة الشارقة الدولية للشطرنج السريع 2021 التي تنطلق مساء اليوم.

ويشارك في البطولة 40 لاعباً من حاملي الألقاب الدولية: أستاذ دولي كبير GM وأستاذ دولي IM وأستاذ اتحاد دولي FM، من 15 دولة، سيكون من بينهم 15 لاعباً مواطناً يتنافسون في جوائز مالية تتجاوز الـ25 ألف درهم.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحافياً مساء أول من أمس، تحدث خلاله الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس النادي، عن الترتيبات التي تم إعدادها لإقامة هذه البطولة التي توقفت العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وحضر وقائع المؤتمر الصحافي كل من: نائب رئيس النادي عمران عبدالله النعيمي، والأمين العام رئيس الجهاز الفني جمال عيسى المدفع، وممثل مجلس الشارقة الرياضي سعيد العاجل، ورئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي وهيب جعفر الزرعوني، والمدير المالي علي سعيد الجلاف، والأمين العام المساعد عمر نعمان آل علي، والمدير التنفيذي للنادي رجائي نعمان السوسي.

وأكد الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا أن بطولة الشارقة الدولية تعد الأولى منذ ما يقرب من أكثر من عام التي تقام على رقعة الشطرنج منذ ظهور جائحة كورونا، بعد أن استمرت البطولات تقام «أونلاين».

وقال: «تقدم أكثر من 80 لاعباً ولاعبة من دول عدة بطلب المشاركة لكننا فضلنا أن يقتصر العدد على 40 لاعباً ولاعبه فقط، بعد التنسيق مع ادارة الازمات والطوارئ بالشارقة، إذ تقرر تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية وإجراء الفحوص اللازمة للاعبين والحكام قبل البطولة التزاماً بالبروتوكولات الاحترازية والوقائية.

وأضاف الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا: «تنظيم هذه الأحداث يستهدف توفير فرصة مهمة للاعبي المنتخب الوطني ولاعبي النادي لتأهيلهم وإعدادهم للبطولات الدولية التي ينوي النادي تنظيمها مستقبلاً بعد التعافي التدريجي للمجتمع من جائحة كورونا».

وختم رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج تصريحاته مؤكداً أنه تم توجيه الدعوة لرئيس الاتحاد الدولي، ورئيس الاتحاد الإفريقي للشطرنج، والمسؤولين عن الحركة الرياضية بالدولة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحاد والأندية الشطرنجية، لحضور الافتتاح الذي سيقام بشكل مبسط ومختصر.

أرقام من البطولة

* عدد المشاركين: 40 لاعباً

* عدد اللاعبين المصنفين: 39 لاعباً

* عدد اللاعبين حملة الألقاب

الدولية: 15

* عدد الدول المشاركة: 15

* عدد اللاعبات المشاركات: 10

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