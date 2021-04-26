«أبوظبي لأصحاب الهمم» يتصدّر «قدم الصالات»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

احتفظ نادي أبوظبي لأصحاب الهمم بصدارة دوري كرة القدم داخل الصالات للصم، التي تنظمها لجنة الإمارات لرياضة الصم باللجنة البارالمبية الوطنية، بعد أن فاز على نادي الثقة للمعاقين بنتيجة ثمانية أهداف لهدف واحد في الجولة الرابعة.

وفي الجولة نفسها، حقق نادي دبي لأصحاب الهمم الفوز بسبعة أهداف نظيفة علي نادي العين لأصحاب الهمم، وبانتهاء الجولة يبقى نادي أبوظبي متصدراً بـ10 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن نادي دبي، بينما يبقى نادي الثقة في المركز الثالث بأربع نقاط، فيما يخلو رصيد نادي العين من النقاط.

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