رابطة المحترفين تستعد للموسم الجديد بـ «ورشة فنية» اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تعقد رابطة المحترفين، الساعة الـ9:30 مساء اليوم، بفندق ريكسوس في دبي، ورشة عمل الشؤون الفنية التطويرية، للموسم المقبل 2021-2022، بحضور شخصين بحد أقصى من كل نادٍ، من أعضاء الجهاز الفني والإداري للفريق الأول، وفق الدعوة التي وجهتها الرابطة للأندية في إطار الإجراءات المُتخذة لتطبيق جميع شروط التباعد والسلامة الصحية.

وقال بيان صادر عن الرابطة إن عقد ورشة عمل الشؤون الفنية التطويرية، يأتي ضمن استراتيجية الرابطة في التطوير الدائم، من خلال الشفافية، وفتح باب التواصل مع شركاء النجاح في مسابقات المحترفين.

وأضاف البيان: «الورشة من المبادرات السنوية التي تنفذها الرابطة مع اقتراب الموسم الكروي من نهايته، حرصاً على تطوير مسابقات المحترفين، بما يعود بالفائدة على الأندية واللاعبين، والوصول للغايات الأكبر، من خلال مواصلة عجلة تطوير كرة القدم الإماراتية على نطاق شامل».

وسيتناول اجتماع الليلة بحث الجوانب الفنية المتعلقة بالمسابقات الرئيسة، وهي دوري الخليج العربي، كأس الخليج العربي، كأس سوبر الخليج العربي، ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، من خلال الاطلاع على التقارير الفنية الخاصة بهذا الموسم، ومعرفة المَوَاطن التي تحتاج إلى التحسين، والإيجابيات التي يجب مواصلة البناء عليها.

• يتناول الاجتماع جوانب فنية متعلقة بالمسابقات الرئيسة، والعمل على تحسينها وتطويرها.

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