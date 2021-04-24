نادي الشارقة يطلق بطولة "حمد أبوشبص" الرمضانية لكرة اليد

المصدر: جوني جبور-دبي

أعلنت إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة الرياضي، عن إطلاق بطولة "حمد أبوشبص" الرمضانية لكرة اليد، والمخصصة لفرق المراحل السنية في النادي.

وقال عضو إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة ومشرف كرة اليد في النادي جاسم محمد، إن: "البطولة الرمضانية، تحمل اسم الراحل "حمد أبو شبص" الإداري السابق لكرة اليد في نادي الشارقة، وذلك وفاءً لما قدمه للعبة في مسيرته بالنادي".

وأوضح: "تقام البطولة خلال الفترة من 25 أبريل وحتى الأول من مايو المقبل، وتضم 34 من لاعبي المراحل السنية بالنادي المسموح لهم ممارسة النشاط الرياضي وفقاً للبروتوكول الصحي الرسمي من الجهات العليا المختصة، على أن يتم توزيع اللاعبين على ثمانية فرق، مقسمة إلى مجموعتين".

وأضاف: "تستهل المنافسات بدوري المجموعات، على ان يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي الذي يقام بنظام خروج المغلوب".

وأشار جاسم إلى أن الأسماء التي تم إطلاقها على لقب النسخة الأولى من بطولة "حمد أبو شبص" الرمضانية، تم اعتمادها بناءً على أسماء نجوم الفريق الأول لكرة اليد في نادي الشارقة، وقال: "حرصت إدارة الألعاب الجماعية على أن تحمل الفرق الثمانية، أسماء كل من "علي زين" و"محمد طاهر" و"علي ميرزا" و"طارق شاهين" و"جمود فايز" و"إبراهيم القرص" و"أحمد هلال" و"فراس محمد" الذين يمثلون نجوم الفريق الأول في النادي، وذلك تشجيعاً للجيل الناشئ لأخذ هؤلاء النجوم قدوة لهم في مسيرتهم نحو مواصلة حصد الإنجازات في كرة اليد الإماراتية".

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