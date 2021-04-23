«توصية» وراء إقالة مدرب منتخب السباحة

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

كشف مصدر رسمي في اتحاد السباحة أن سبب إقالة مدرب المنتخب الوطني للسباحة، المصري علي دياب، يعود إلى توصية من رئيس البعثة الإماراتية في بطولة مصر الدولية، خليفة الكعبي، لعدم تحقيق السباح يوسف المطروشي رقم التأهل الأولمبي إلى بطولة طوكيو، خصوصاً أن السباح كان يتدرب تحت قيادة الجهاز الفني لنادي الوصل، وبإشراف مدرب المنتخب.

وقال مصدر من داخل الاتحاد، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ«الإمارات اليوم»: «كشفت السيرة الذاتية للمدرب أنه لم يسبق له تدريب منتخبات وطنية من قبل، وذلك على عكس ما تقدمت به لجنة المنتخبات عند التعاقد مع المدرب، وأنه يملك سيرة ذاتية قوية».

وكان اتحاد السباحة قد اتخذ قراراً بإقالة المدرب علي دياب، دون الكشف عن السبب الحقيقي، وذلك بموافقة معظم أعضاء مجلس الإدارة، ليترك المجال لمجلس الإدارة الجديد لاختيار مدرب جديد للمنتخب الوطني للسباحة عقب تشكيل المجلس.

وأوضح المصدر: «اقتصرت خبرة المدرب على تدريب المراحل السنية فقط، ولذلك ارتأى مجلس الإدارة الموافقة على التوصية المقدمة من رئيس البعثة خليفة الكعبي، بإقالة المدرب، وإعطاء الفرصة لمجلس الإدارة الجديدة لاختيار مدرب لقيادة منتخب الإمارات للسباحة في الفترة المقبلة».

يذكر أن العملية الانتخابية لاتحاد السباحة بدأت، وتم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد بداية من 18 أبريل الجاري، ويستمر قبول طلبات الترشح حتى 27 أبريل، ومن المقرر أن تجري انتخابات السباحة في 26 مايو المقبل، بعد فترة كبيرة من التوقف، بسبب تأخر رد الاتحاد الدولي على تعديلات لائحة النظام الأساسي.

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