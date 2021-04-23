«دبي البحري» يدعم حملة «معاً لنتعافى»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أنجز نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تنفيذ وتسجيل مواد إعلامية ترويجية، دعماً لمبادرات التوعية بأهمية أخذ لقاح كورونا، ودعماً لجهود القيادة العامة لشرطة دبي التي طرحت حملة «معاً لنتعافى»، استلهاماً لدورها الرائد في المجتمع، وفي إطار الجهود القائمة من أجل المحافظة على سلامة المجتمع والصحة العامة.

وقال النادي في بيان، أمس: «تأتي هذه المبادرة المجتمعية من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تجاوباً مع توجيهات القيادة الرشيدة وتعليمات الجهات المسؤولة في الدولة وإمارة دبي من أجل تضافر الجهود، وتحقيق المصلحة العامة، وحث شرائح المجتمع على الوقاية، وذلك في إطار التنسيق القائم بين الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية».

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