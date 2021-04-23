الوحدة يتسلح بالتاريخ في مواجهة جديدة مع الريان

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

تتجدد المواجهة بين الوحدة والريان القطري، عند الساعة 18:30 من مساء اليوم، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا.

وكان الوحدة قد نجح في الفوز على الريان، الثلاثاء الماضي، في الجولة الرابعة ليتجدد أمل العنابي في المنافسة على حجز إحدى بطاقتي التأهل لدور الـ16.

وعاد «أصحاب السعادة» مجدداً إلى صراع المنافسة على حجز بطاقة التأهل عن المجموعة الخامسة أو على أقل تقدير الصعود ضمن أفضل الفرق التي حصلت على المركز الثاني، بعد أن رفع رصيده إلى أربع نقاط خلف فريق برسبوليس الإيراني الذي فاز على غوا وتصدر المجموعة بتسع نقاط.

ويمتلك الوحدة أفضلية التفوق تاريخياً على الريان عبر المواجهات التي جمعتهما من قبل والتي بلغت سبع مباريات، اذ فاز الوحدة في ست منها، وخسر مباراة واحدة فقط، ما يمنحه أفضلية معنوية ويُشكل ضغطاً على الفريق القطري قبل مواجهة الليلة.

ويتسلح العنابي بمجموعة من اللاعبين الشبان الذين قدموا أنفسهم بصورة جيدة في مباراة الريان الأولى، وأبرزهم مانع عايض الذي حل في الشوط الثاني بديلاً للقائد إسماعيل مطر، واستطاع أن يسجل الهدف الأول الذي أعاد فريقه للمباراة، بعد أن كان متأخراً بهدفين دون رد، إضافة للاعب الشاب الآخر، عوض الكثيري، الذي لعب مكان خميس إسماعيل عند الدقيقة 77، وصنع الفارق بنشاطه في سيطرة العنابي على وسط الملعب.

ويدخل الوحدة اللقاء وليس أمامه أي بدائل سوى تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث لمواصلة مساعيه نحو الاستمرار في المنافسة.

ورغم الصعوبات التي يعانيها الفريق في تلك البطولة، من حيث ضغط المباريات وخوض جميع لقاءاته بعد الإفطار بنصف ساعة، إلا أن رجال المدرب الهولندي تين كات، أعلنوا عن أنفسهم بقوة وقلبوا حسابات التأهل رأساً على عقب.

• 4 نقاط رصيد الوحدة في المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا.

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