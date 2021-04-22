روسي وإيطالي يتوَّجان ببطولة رأس الخيمة للتنس الشاطئية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

فاز الثنائي الروسي بورماكين والإيطالي جيوفانيني بالمركز الأول لفئة الرجال في النسخة الثانية لبطولة رأس الخيمة لتنس الشاطئية، التي اختتمت أمس، بعد فوزهما في النهائي على الثنائي الإيطالي سبوتو ومواطنه بيكاكيولي بمجموعتين نظيفتين بواقع (7-5 و6-4). وحافظ الثنائي الروسي على المركز الأول الذي حققاه في النسخة الأولى للبطولة الأسبوع الماضي، وخطفا جائزة البطولتين البالغة 30 ألف دولار أميركي.

وفي فئة السيدات فازت الإيطاليتان غاسباري جيولي وفالنتيني نيني على الإيطاليتين أيضاً سيماتي سوفيا ونوبيلا نيكولا بمجموعتين نظيفتين وبواقع (6-3) لكلتيهما.

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