أبوظبي تستضيف بطولة العالم للسباحة والمؤتمر الدولي للألعاب المائية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن استضافة أبوظبي، من 16 إلى 21 ديسمبر المقبل، منافسات الدورة الـ15 من بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً)، للمرة الأولى، بمشاركة نخبة سباحي العالم، وكذلك تنظيم المؤتمر الدولي للألعاب المائية.

وقال بيان صحافي أن أجندة البطولة تتضمن 44 مسابقة مختلفة للسباحة، وتقام منافساتها في الاتحاد أرينا.

ويتضمن الحدث العالمي منافسات للرجال والسيدات في جميع المسابقات الأربع، وهي: السباحة الحرة، سباحة الصدر، سباحة الظهر والفراشة، مع إقامة منافسات الفردي والمتنوع والتتابع.

من جانبه، أكد أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني: «نفخر باستضافة البطولة التي تمثل إحدى ثمرات دعم القيادة الرشيدة السخي لتنمية القطاع الرياضي، وانعكاسه المباشر في دعم الموارد الاقتصادية والسياحية والترويجية، إلى جانب الحرص والاهتمام الكبيرين لاحتضان نخبة الفعاليات، ودورهما في تعزيز فرص التلاقي والتواصل بين شعوب العالم على أرض التسامح والسلام».

من جهته، قال رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، خوليو ماغليوني: «ستكون البطولة من أبرز الأحداث ضمن أجندة الفعاليات الرياضية لعام 2021، ويسعدنا تنظيم الحدث في أبوظبي، التي تعد من أهم الوجهات الرياضية الأسرع نمواً في العالم».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news