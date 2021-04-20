فوز «الطرق والمواصلات» و«الخدمات الاجتماعية» في بطولة المؤسسات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

شهدت المباراة الافتتاحية لبطولة الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية في الشارقة لكرة القدم، فوز فريق هيئة الطرق والمواصلات على فريق هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بنتيجة 5-1، وأحرز للطرق والمواصلات اللاعبون أحمد الظهوري وإسلام حسن وطارق القواضي وعمر المشغوني وراشد أحمد، بينما أحرز هدف الكهرباء الوحيد خلفان الناعور. وفي المباراة الثانية فاز فريق دائرة الخدمات الاجتماعية على مجلس الشارقة للتعليم بنتيجة 6-3، وأحرز للخدمات اللاعبون أحمد الحوسني ونوفل الطائي (هدفان لكل منهما)، وهدف لكل من عمر صالح وحسين مال الله، وأحرز للتعليم أكرم محمد (ثلاثة أهداف).

من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة أسامة الدوخي، في بيان صحافي، أن الفعاليات التي ينظمها نادي موظفي الشارقة تهدف إلى توفير الخدمات لكل موظفي حكومة الشارقة.

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