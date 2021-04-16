بني ياس يختبر شباب الأهلي.. والجزيرة يتحدى العين في كأس الطائرة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

تتجه الأنظار الساعة 09:30 من مساء اليوم نحو صالتي استاد خليفة بن زايد في مدينة العين، واستاد راشد في دبي، اللتين تستقبلان مواجهتي نصف كأس رئيس الدولة للكرة الطائرة، التي تقام بنظام خروج المهزوم، وتجمع المباراة الأولى في الصالة «البنفسجي» فريق بني ياس ومنافسه شباب الأهلي، فيما تستضيف الصالة الثانية لقاء الجزيرة والعين.

وكان بني ياس قد تأهل لنصف النهائي بفوزه على حتا 3-صفر، وشباب الأهلي على حساب الوصل بالنتيجة نفسها، فيما بلغ الجزيرة هذا الدور بفوزه على النصر 3-1، بينما فاز العين على منافسه الظفرة 3-صفر، وستقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء 20 أبريل الجاري.

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