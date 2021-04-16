5 أسئـلــة.. سالم جوهر: علاقتي بالمطبخ لا تتجاوز إعداد صحن الفول

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال قائد فريق العين، سالم جوهر، الذي رفع لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم في عام 2003: «إنه يفتقد أيامه في الملاعب التي تزامنت مع شهر رمضان المبارك، وأجواء ما قبل وبعد المباريات والتدريبات، على الرغم من الصعوبات التي كان يواجهها، من بينها ضرورة النوم مبكراً في وقت كان فيه أقرانه يحولون النهار إلى ليل».

واعترف جوهر، خلال حديثه لـ«الإمارات اليوم»، بأن علاقته بالمطبخ ضعيفة ولا تتجاوز إعداد صحن الفول.

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