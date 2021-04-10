راشد بن حميد: الاستعانة بالحكام الأجانب فكرة مطروحة في اتحاد الكرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد رئيس اتحاد الكرة الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن "الاستعانة بحكام أجانب لإدارة بعض المباريات المحلية تعد فكرة مطروحة للتطبيق من جانب اتحاد الكرة"، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو تطوير مستوى الحكام الإماراتيين.

وقال في تصريحات صحافية عقب ختام نهائي كأس الخليج العربي الذي شهد تتويج شباب الأهلي أمس: «ندعم الحكم الإماراتي وهو على رأس أولوية اتحاد الكرة، وسنظل نوفر لهم سبل الدعم كافة من معسكرات ودورات بهدف وصولهم إلى العالمية، وكانت لدينا بعض الملاحظات التي وصلت إلينا من الأندية، ولهم الحق في الانتقادات الخاصة ببعض الحالات التحكيمية الموجودة، ولدينا خطة للاستعانة بالاتحاد الدولي لكرة القدم للارتقاء بمستوى الحكام». وأضاف: «الاستعانة بالحكام الأجانب فكرة مطروحة، لكن الهدف الأساسي الارتقاء بمستوى الحكام الإماراتيين، وهم الأولوية دائما بالنسبة لنا».

وأشاد رئيس اتحاد الكرة بالمستوى الفني لنهائي الكأس، وقال: «تأهل شباب الأهلي والنصر إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي دليل على العمل الكبير الذي تقوم به إدارة كل نادٍ، أما بالنسبة للتنظيم أرى أن رابطة المحترفين قامت بجهد كبير، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكول الخاص بتنظيم المباريات».

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