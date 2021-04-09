«الحبتور» يدشّن كأس دبي للبولو بفوز ثمين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقق فريق الحبتور فوزاً كبيراً بثمانية أهداف ونصف مقابل خمسة أهداف على منافسه فريق الشيخة علياء في افتتاح كأس دبي للبولو 2021، الذي أقيم بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند.

ولعب فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، ومعه حبتور الحبتور وسانتوس اريارتي وسنتياجو جومز، بينما قادت الشيخة علياء آل مكتوم فريقها، الذي ضم فيليب دانا وباولو اوركوزا وقيصر كرسبو.

وتقام اليوم مباراتان، تجمع الأولى بين فريقي الباشا بقيادة هاني غباش، و«دبي ايمو» بقيادة توماس اريارتي، بينما تقام المباراة الثانية بين فريقي الشيخة علياء وفريق (انكورا ود.عبدالرحمن) بقيادة خالد العمران.

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