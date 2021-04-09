تين كات: مطر قادر على لعب 90 دقيقة دون تعب رغم بلوغه الـ 38

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

أغدق مدرب الوحدة، الهولندي تين كات، بعبارات الإطراء والمديح على قائد الفريق إسماعيل مطر، بمناسبة احتفال اللاعب بعيد ميلاده الـ38، والذي تزامن مع يوم إقامة مباراة الزوراء العراقي في الملحق الآسيوي، أول من أمس، والتي شهدت فوز الوحدة 2-1، وتأهله إلى دور المجموعات.

وقال تين كات إن «إسماعيل مطر قادر على لعب 90 دقيقة كاملة دون تعب أو إرهاق، حتى وهو في الـ38 من عمره».

وأضاف المدرب الهولندي في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أي فريق يفخر بأن يكون مطر في صفوفه، هذا اللاعب يستحق أن يتكلم عنه الجميع باحترام، نظراً للعطاءات الكبيرة التي يقدمها وهو في هذه المرحلة المتقدمة من العمر».

وأضاف: «كان اللاعبون كرماء مع مطر في يوم الاحتفال بميلاده، وقدموا له أجمل هدية بالتأهل إلى دور المجموعات، هو قدوة لكل اللاعبين الذين يجب عليهم أن يحتذوا به في ما قدمه لنادي الوحدة وللدولة ولكرة القدم بشكل عام».

وتابع: «مطر ليس مثالاً فقط في الالتزام والتضحية من أجل فريقه وناديه، ولكنه مثال أيضاً من ناحية الجهد البدني الذي يقدمه، وقد أتم الـ38 عاماً، لأنه عرف كيف يُحافظ على نفسه من حيث التغذية الصحية والنوم المبكر والتدريب أيضاً بجدية».

وبخصوص المباراة، قال: «قلت سابقاً إنها ستكون مباراة صعبة علينا، لأننا سنواجه فريقاً يمتلك قوة بدنية عالية، لقد خضنا اللقاء بخطتين، في الشوط الأول تعمدنا أن نلعب دون مهاجم صريح، واعتمدنا على عمر خريبين ومطر، وفي الشوط الثاني عدلنا الطريقة، ودفعنا بالسلوفيني ماتافز عندما كنا بحاجة إليه، اللاعبون عادوا من بعيد وتمكنوا من الفوز والعبور لمرحلة المجموعات».

ويلعب الوحدة في المجموعة الخامسة مع بيروزي الإيراني والريان القطري وجوا الهندي، وتنطلق مبارياتها في 14 الجاري، على أن تختتم في 29 منه، وتقام في ضيافة فريق جوا الهندي.

وذكر اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، أن «الآسيوي» اعتمد تعديلاً على مواقيت جميع مباريات هذه المجموعة، بعد جهد من الاتحاد، على أن تنطلق مباريات الوحدة بعد موعد الإفطار، نظراً لظروف شهر رمضان المبارك، وذلك للتخفيف على اللاعبين، وتجنيبهم خوض المباريات في فترة الصيام.

خريبين: «الآسيوية» أصبحت أصعب.. وهدفنا التأهل في الهند

أكد لاعب الوحدة، السوري عمر خريبين، أن فريقه تجاوز مرحلة مهمة بتخطي الزوراء في المُلحق الآسيوي، ولكن سيبقى الأهم والأصعب في المرحلة المقبلة، بدور المجموعات.

وقال في تصريحات صحافية: «البطولة الآسيوية أصبحت أصعب عما كانت من قبل، بعد التعديلات التي أجريت على نظام تخطي المجموعات، وبلوغ صاحب الصدارة فقط الدور الثاني».

وأضاف: «سنذهب إلى الهند وهدفنا هو التأهل عن المجموعة الخامسة، لن نذهب إلى هناك من أجل السياحة، سنبذل كل طاقاتنا في هذه المرحلة، من الصعب المبالغة في التصريحات ونقول إننا سننافس على البطولة، وعلينا أن نأخذ كل مرحلة في البطولة بمرحلتها».

الوحدة يلعب في المجموعة الخامسة التي يستضيفها جوا الهندي، وتضم أيضاً بيروزي والريان، وتقام بين 14 و29 الجاري.

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