10 أشواط في بطولة الإمارات لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم فعاليات منافسات النسخة 22 لبطولة الإمارات لقفز الحواجز، التي ينظمها اتحاد الفروسية والسباق، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية لونجين، على الميدان الرملي بصالة زايد بن سلطان الكبرى، وتشتمل على 10 أشواط، تقام على مدى يومين ابتداءً من بعد ظهر اليوم، وتختتم مساء غد، ورصدت للفائزين وأصحاب المراكز الأولى جوائز مالية يبلغ مجموعها نصف مليون درهم.

وتقتصر المشاركة على فئات فرسان وفارسات قفز الحواجز من الإمارات، وتحكّم منافساتها بقوانين خاصة بها، وبمعدل منافستين لكل فئة، ويتم ترحيل نتائج الفرسان إلى اليوم الثاني، وعلى ضوئها تحدد مراكز الفرسان في البطولة التي تقام فعاليات دورتها الـ 22 تحت إجراءات احترازية كاملة للوقاية من جائحة «كوفيد ـ 19».

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