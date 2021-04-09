«أصوات الجماهير» على مسمع اللاعبين في استاد الشارقة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين عن إطلاق تجربة «أصوات الجماهير التفاعلية»، ليتمكن اللاعبون من سماعها في استاد الشارقة، الذي يشهد المباراة النهائية لكأس الخليج العربي لكرة القدم بين شباب الأهلي والنصر.

وقالت الرابطة في بيان، أمس: «أصوات الجماهير عبر البث ستكون نفسها المستخدمة في الملعب، من أجل توحيد التفاعل مع مجريات اللقاء، كما ستوفر الرابطة إنتاج ونقل المباراة من خلال تقنية (K4)، وسيتم استخدام ما يزيد على 22 كاميرا لإنتاج المباراة، إضافة إلى استخدام تقنية الواقع المعزز، والواقع الافتراضي 360 درجة، وتقنية الرؤية من منظور اللاعب».

وأضافت: «أكملت الرابطة الترتيبات من أجل تقديم أوبريت فني خاص للحدث، بإشراف الشاعر علي الخوار، ومشاركة الفنان فايز السعيد، والفنانة بلقيس».

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