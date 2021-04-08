مدرب بني ياس إيسيلا مرشح لتدريب المنتخب الروماني

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

رشحت صحيفة «adevarul» الرومانية مدرب فريق بني ياس، دانيال إيسيلا، لتولي مهمة تدريب المنتخب الروماني، ضمن قائمة من المدربين الذين قالت إنهم يحققون حالياً نجاحات خارج الديار أثارت اعجاب أنديتهم، وذلك في وقت يعاني فيه المنتخب حالياً التراجع ما تسبب في فقدانه تألقه بعد فترة رائعة، معتبرة أن الحل يمكن من الاستعانة بأحد المدربين الرومانيين الموجودين حالياً خارج البلاد ومن بينهم دانيال إيسيلا. وأوضحت الصحيفة أن المدرب إيسيلا حالياً على وشك كتابة التاريخ مع فريقه الإماراتي بني ياس الذي يحتل معه حالياً المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن الجزيرة المتصدر قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم، وذكرت الصحيفة أن دانيال إيسيلا لديه تجربة مع المنتخبات من قبل إذ تولى تدريب المنتخب الروماني تحت 21 عاماً. ورأت الصحيفة في تقريرها أن نجاحات إيسيلا ليست مرهونة بتحقيق لقب دوري الخليج العربي، بل إنه أصبح قريباً من ضمان حسم المركز الثاني الذي يؤهله بصورة مباشرة للمشاركة في دوري أبطال آسيا التي غاب عنها لسنوات عدة، فيما نشرت إحصائية للفريق في مسابقة الدوري تحت قيادة المدرب إذ لعب 23 لقاء، فاز في 14 مباراة وتعادل في أربع مواجهات وخسر في أربع مناسبات.

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