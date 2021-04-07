نهائي كأس رئيس الدولة 16 مايو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أشاد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم بالدور الذي لعبه فقيد الوطن المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في تطوير قطاع الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص من خلال مبادراته وتوجيهاته المختلفة التي أسهمت في أن تتبوأ الكرة الإماراتية المكانة المرموقة على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية، إلى جانب دعم العناصر الوطنية في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم الذي عُقد أمس في مقر الاتحاد بدبي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وبحضور الأعضاء.

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد 16 مايو المقبل موعداً للمباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2020-2021، التي ستجمع فريقي شباب الأهلي والنصر.

كما تم اعتماد تشكيل لجنة الحكام برئاسة سالم علي الشامسي عضو مجلس الإدارة (رئيساً)، ومحمد عمر الشمري (نائباً)، والأعضاء: حمد المزروعي، عبدالله كرم، يعقوب الحمادي، حمد بن حنيفة، فاطمة العامري، وإبراهيم لعماش (مستشاراً).

وبذلك تضم لجنة الحكام الجديدة ستة حكام سابقين هم: نائب رئيس اللجنة محمد عمر، ويعقوب الحمادي، وحمد المزروعي، وعبدالله كرم، وحمد بن حنيفة، ومستشار اللجنة إبراهيم لعماش.

واطلع المجلس على مشاريع لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وشرح من المدربين الإسبانيين اللذين تم تعيينهما أخيراً للإشراف على المنتخبين الأولمبي والشباب والبرامج التي سيتم البدء فيها قريباً لمنتخبات المراحل العمرية.

كما تم الاطلاع على برنامج تحضيرات المنتخب الوطني للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي تستضيفها الدولة في يونيو المقبل، والتوجيه حول توفير كل احتياجات المنتخب لضمان تحقيق النتائج الإيجابية.

يعقوب الحمادي: نسعى لتطوير جهاز التحكيم

أعرب الحكم الدولي السابق يعقوب الحمادي عن سعادته باختياره عضواً في لجنة الحكام، مؤكداً أن اللجنة السابقة لم تقصر وقامت بأداء عملها المطلوب من أجل خدمة جهاز التحكيم وتطويره، لافتاً إلى أنهم يسعون خلال الفترة المقبلة عقب التشكيل الجديد للجنة لتطوير جهاز التحكيم والارتقاء به.

وقال يعقوب الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «أشكر الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء مجلس الإدارة، على هذه الثقة الغالية، وسأسعى من خلال خبرتي كحكم دولي سابق إلى أن أفيد التحكيم والعمل على تطويره». منصور السندي - دبي

أبرز القرارات

- اعتمد 16 مايو المقبل موعداً للمباراة النهائية لكأس رئيس الدولة 2020-2021 بين شباب الأهلي والنصر.

- اعتماد تشكيل لجنة الحكام برئاسة سالم علي الشامسي، ومحمد عمر الشمري (نائباً). الأعضاء: حمد المزروعي، عبدالله كرم، يعقوب الحمادي، حمد بن حنيفة، فاطمة العامري، وإبراهيم لعماش (مستشاراً).

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