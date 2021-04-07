«العنود» و«مهندس» يبدعان في رموز أبناء القبائل بـ «ختامي المرموم»

المصدر: أحمد طارق - دبي

تألقت المطيتان «العنود» و«مهندس» في تحديات رموز اليذاع لهجن أبناء القبائل ضمن المهرجان السنوي للهجن العربية الأصيلة 2021 بالمرموم، والتي أقيمت على مدار ستة أشواط، بواقع رمزين للمفتوح ورمزين للمحليات ومثلهما للإنتاج، إضافة إلى 12 شوطاً للسيارات، وقام المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، علي سعيد بن سرود، بتتويج الفائزين بالرموز.

وفاز المضمر محمد المهيري بكأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، لليذاع البكار المفتوح، بعد أن قاد «العنود» في المركز الأول في أقوى الأشواط، وتمكنت من الظفر بالصدارة في توقيت بلغ 8:53:9 دقائق، وتمكن شعار مرغم من الظفر ببندقية اليذاع الجعدان المفتوح، بعد أن نجح «مهندس»، المملوك لحمد الكتبي، في الحصول على صدارة الشوط الثالث في توقيت استثنائي بلغ 8:46:9 دقائق.

وحصل ناصر المسند على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، لليذاع البكار المحليات، بعد أن حصل «عنابة» على المقدمة في الشوط الرئيس بزمن قدره 8:53:0 دقائق، بينما صعد شعار محمد العامري إلى منصة التتويج عن طريق «متعب»، الذي ظفر بالمركز الأول والبندقية في الشوط الرئيس لليذاع الجعدان المحليات، بعد أن وصل إلى خط النهاية في توقيت 8:57:3 دقائق.

ونجحت «مشهورة»، المملوكة لمحمد الانقح في التألق والإبداع في الشوط الرئيس لليذاع البكار المفتوح للإنتاج، وتمكنت من قلب جميع الموازين، واستحقت الحصول على الكأس في توقيت بلغ 8:53:3 دقائق، ووضع «غرياف» بشعار سالم الكتبي بصمته في الشوط الرئيس لليذاع الجعدان المفتوح «إنتاج»، وأهدى مالكه اللقب والبندقية في زمن قدره 8:52:3 دقائق.

في المقابل، شهدت الفترة الصباحية إقامة 24 شوطاً في سن اليذاع، بواقع 18 شوطاً للسيارات، وستة أشواط نقدية، وخصصت الأشواط الثمانية الأولى للهجن من إنتاج أبناء القبائل، والتي كان أولها المخصص لليذاع البكار المحليات للإنتاج من نصيب «راهية» بشعار سعيد الأحبابي في توقيت قدره 9:06:2 دقائق.

وفازت «خيرة» بلقب الشوط الثاني لليذاع البكار المهجنات للإنتاج، باسم مالكها فهيد الانقح في زمن بلغ 9:03:9 دقائق، وظفر «مياس» بقمة الشوط الثالث لليذاع الجعدان المحليات للإنتاج، ليهدي مالكه عتيث الزرعي السيارة، مسجلاً زمناً قدره 9:10:5 دقائق، وأنهى «جرمل» ملك خالد المهيري رحلة الستة كيلومترات في زمن بلغ 9:09:1 دقائق، ليكسب صدارة الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات للإنتاج.

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