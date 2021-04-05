دبي تستقطب 50 منتخباً منذ بداية 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشف مجلس دبي الرياضي عن حضور 50 منتخباً عالمياً، لإقامة معسكرات تدريبية ومباريات ودية منذ بداية عام 2021.

وقال مجلس دبي في بيان صحافي: «تحولت دبي إلى وجهة رياضية للمنتخبات العالمية، في العديد من الرياضات، وفي مقدمتها السباحة والسباحة الإيقاعية والخماسي الحديث والدراجات الهوائية والتنس وكرة القدم والريشة الطائرة والكريكت والرجبي والغولف، وغيرها، للاستفادة من ملاعب وصالات ومضامير دبي، تحضيراً للبطولات العالمية وللأولمبياد المقبل».

وأضاف البيان: «كان من بين الحضور خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام منتخبات عالمية مرموقة، من بينها المنتخب المجري للسباحة الإيقاعية والمنتخب التشيكي للخماسي الحديث، والدنماركي فيكتور اكسيلسون المصنف ثالثاً عالمياً في الريشة الطائرة، ومنتخبات عربية وآسيوية في كرة القدم تستعد لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 لكرة القدم وأندية آسيوية وأوروبية من بينها ليغا وارشو البولندي، إلى جانب لاعبي التنس والبادل تنس الذين يعسكرون بشكل مستمر في دبي، ولا تقل مدة كل معسكر تدريبي عن فترة أسبوعين، وفق الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الآمنة المعتمدة في الدولة».

وأشار البيان: «كما انضم إلى قائمة المنتخبات التي تعسكر في دبي خلال شهر أبريل الجاري 14 فريقاً من منتخبات الرجبي للرجال والسيدات المتأهلين لأولمبياد طوكيو، إذ ضمت القائمة ثمانية منتخبات للرجال، هي: إسبانيا وفرنسا واليابان وكندا والأرجنتين وأوغندا وتشيلي وكندا، وستة منتخبات للسيدات هي: الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وكينيا واليابان والبرازيل وكندا».

وشدد البيان على أن العلاقات الدولية الواسعة لمجلس دبي الرياضي والمؤسسات الرياضية الوطنية مع المؤسسات الرياضية العالمية، وكذلك توافر المنشآت الرياضية الحديثة والمتنوعة، وفي مقدمتها «مجمع ند الشبا الرياضي» و«مجمع حمدان الرياضي» وملاعب التنس والرجبي والكريكت ومضامير الدراجات الهوائية وملاعب كرة القدم والصالات المختلفة، والتطبيق الدقيق للإجراءات الاحترازية وبروتوكول المنافسات الرياضية من خلال كوادر تنظيمية مؤهلة، أسهمت في رغبة الجميع في الحضور إلى دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، لإقامة معسكرات رياضية وبطولات مختلفة.

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