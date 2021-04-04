حمدان بن محمد يشهد افتتاح مهرجان ختامي المرموم للهجن

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، افتتاح المهرجان السنوي للهجن العربية الأصيلة بميدان المرموم، من خلال تحديات رموز سن الحقاقة لهجن أبناء القبائل، بواقع رمزين للأشواط المفتوحة ومثلهما لأشواط الإنتاج، كما أقيم 11 شوطاً مفتوحاً للسيارات، إذ شهد اليوم الافتتاحي مشاركة 3137 مطية، بواقع 2499 مطية في الفترة الصباحية، أما الفترة المسائية شهدت مشاركة 638 مطية.

وتمكنت «غاية» بشعار حمد مسلم حمد متعب العامري، من كتابة اسمها بحروف من نور في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة، ونجحت في حصد كأس الحقاقة البكار المفتوح، بعد أن قطعت مسافة السباق البالغة أربعة كيلومترات في توقيت قدره 5:45:4 دقائق، بينما حصل على بندقية الحقاقة الجعدان المفتوح «بدران»، بعدما قاده المضمر محمد سلطان مطر مرخان الكتبي، إلى المركز الأول بزمن بلغ 5:45:7 دقائق. أما بالنسبة لرموز الإنتاج، فقد ذهبت كأس الحقاقة البكار إلى «وجدان» المملوكة لحمد جارالله علي حسين البريدي، التي وصلت إلى خط النهاية في فترة زمنية قدرها 5:49:1 دقائق، وأهدى «شاهين» لمالكه مسلم حمد مسلم حمد متعب العامري، ثاني رموزه في تحديات سن الحقاقة، وذلك بعد نجاحه في الظفر ببندقية الحقاقة الجعدان للإنتاج، بعد أن قطع مسافة التحدي في توقيت وقدره 5:46:1 دقائق. وشهدت الفترة الصباحية إقامة 30 شوطاً في سن الحقاقة للهجن من إنتاج أبناء القبائل بمشاركة 1549 مطية، وذلك على أرضية ميدان المرموم، ونال الفائزون بالمركز الأول في الأشواط سيارات، ونجحت «الشبابية» المملوكة لمحمد سعيد بن حلوة الكتبي، في حصد المركز الأول في الشوط الأول للحقاقة البكار (إنتاج)، وذلك بتوقيت وقدره 5:51:1 دقائق، وجاء «الفارس» لسعيد علي عبيد بالرشيد الكتبي، ليكسب صدارة الشوط الثاني للحقاقة الجعدان (إنتاج) مسجلاً زمناً بلغ 5:50:1 دقائق.

في المقابل، استضاف ميدان سيف العرب في الفترة الصباحية 30 شوطاً نقدياً شاركت فيها 950 مطية، خصصت الأشواط الـ10 الأولى منها للإنتاج، وكان الحسم في الشوط الرئيس للحقاقة البكار من نصيب «متعبة»، التي أهدت مالكها محمد أحمد سعيد بن حلوة، اللقب بعد أن قطعت مسافة السباق في توقيت وقدره 5:59 دقائق، وأضاف «معزز» انتصاراً جديداً لرصيد عمر مطر لاحج الهاجري، وذلك بعد حصده لقمة الشوط الرئيس للحقاقة الجعدان للإنتاج، وذلك بزمن بلغ 5:59 دقائق.

من جهة أخرى، تقام اليوم على ميدان المرموم تحديات رموز سن اللقايا لهجن أبناء القبائل على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، على مدار ستة أشواط، بواقع رمزين للأشواط المفتوحة ومثلهما لأشواط المحليات، إضافة إلى رمزي الإنتاج، كما ستشهد الفترة المسائية إقامة 14 شوطاً للسيارات، في بالمقابل يشهد ميدان المرموم في الفترة الصباحية إقامة 16 شوطاً للإنتاج جائزة المركز الأول فيها سيارات، بينما يستقبل ميدان سيف العرب صباحاً 20 شوطاً نقدياً لمسافة خمسة كيلومترات.

• 2499 مطية شاركت في الفترة الصباحية، و638 مطية في الفترة المسائية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news