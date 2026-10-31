بدء تحديثات حد السرعة القصوى على 5 شوارع رئيسة في دبي وإعادة برمجة الرادارات

تبدأ هيئة الطرق والمواصلات في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، اعتباراً من غدٍ الأحد، تطبيق التحديثات الجديدة على حدود السرعة القصوى على 5 شوارع رئيسة في الإمارة، تشمل زيادة حدود السرعة على 3 شوارع وخفضها على شارعين، وذلك في كلا الاتجاهين.

وتتضمن التعديلات الجديدة رفع حد السرعة القصوى على "شارع الأصايل" من 60 إلى 80 كم/ساعة، في الجزء الواقع من شارع عود ميثاء إلى شارع الميدان، وعلى "شارع المستقبل" من 60 إلى 70 كم/ساعة، في المقطع الممتد من شارع الشيخ راشد إلى شارع الميدان، فيما سترتفع معدل السرعة على "شارع لطيفة بنت حمدان" من 60 إلى 70 كم/ساعة، في الجزء الواقع من شارع الشيخ زايد إلى شارع الخيل.

وفي المقابل، ستُخفض حدود السرعة المُعلنة على شارع الرباط من 100 إلى 90 كم/ساعة، في الجزء الواقع من شارع مراكش إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، وعلى شارع الشيخ صباح بن أحمد الصباح من 80 إلى 70 كم/ساعة، في المقطع الممتد من شارع الثاني من ديسمبر إلى شارع خالد بن الوليد.

وعملت الهيئة على تغيير اللوحات المرورية التي تحدد الحد الأقصى للسرعة القانونية في الأجزاء التي سيتم تغيير حد السرعة عليها بحسب المواصفات والمعايير المعتمدة، بالإضافة إلى إعادة برمجة رادارات ضبط السرعة على الطرق المتأثرة، لتصبح جاهزة للتطبيق بحلول غداً الاحد الموافق 1 نوفمبر 2026.