الجولة 23 من دوري الخليج العربي.. الشارقة يعيد الصدارة إلى الجزيرة

المصدر: منصور السندي-دبي

أشعل الشارقة مع نهاية الجولة 23 لدوري الخليج العربي الصراع على لقب الدوري بعدما نجح في عرقلة بني ياس المتصدر وإبعاده عن الصدارة بالتعادل معه 1-1 ليهدي الشارقة بذلك الصدارة على طبق من ذهب لمنافسه الجزيرة " 50" نقطة بفارق نقطة واحدة عن بني ياس الذي تراجع للمركز الثاني، في حين تغير ترتيب بقية الفرق في جدول المنافسة، إذ صعد شباب الأهلي الذي واصل نتائجه الإيجابية بقيادة مهدي علي بعد فوزه على الفجيرة 3-2 من المركز الرابع إلى المركز الثالث برصيد 43 نقطة، فيما بقى الفجيرة عند 14 نقطة في المركز 12 ليظل في دائرة الخطر.

وتراجع الشارقة الذي تضاءلت حظوظه في المحافظة على اللقب إلى المركز الرابع برصيد 42 نقطة متساويا مع النصر.

وانتزع الجزيرة فوزا صعبا أمام الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع "فخر أبوظبي" رصيده إلى 50 نقطة فيما بقى الوصل عند 34 نقطة.

ونجح النصر في كسر عقدة تفوق العين عليه عندما حقق فوزا مستحقا عليه بنتيجة 3-1 محافظا على مركزه الخامس برصيد 42 نقطة في حين تلقى العين ضربة جيدة في الدوري ليتجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز السادس.

وتلقى الوحدة ضربة قوية قبل مباراته المرتقبة مع الزوراء العراقي في الملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطا آسيا، بالخسارة أمام اتحاد كلباء بهدف دون رد ليتجمد رصيده عند 35 نقطة متراجعا من المركز السابع إلى الثامن في حين قفز فريق اتحاد كلباء الذي قدم موسما مميزا بكل المقاييس من المركز التاسع إلى السابع رافعا رصيده إلى 35 نقطة محققا بذلك أفضل رصيد من النقاط .

و فرض فريق حتا التعادل على الظفرة ليحافظ الأخير على مركزه الحادي عشر رافعا رصيده إلى 21 نقطة متساويا مع خورفكان، فيما بقى حتا في المركز الأخير برصيد تسع نقاط فقط.

و في لعبة الصراع من أجل البقاء أخفق كل من الفجيرة وحتا في المحافظة على تقدمهما في مباراتيهما أمام كل من شباب الأهلي والظفرة ليخرج الفجيرة خاسرا فيما تعادل حتا مع الظفرة 2-2 بعدما كان متقدما، ليستفيد عجمان من ذلك ويعود مجددا من المركز قبل الأخير إلى المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة بعدما حققا فوزا مهما على خورفكان 3-2 رافعا رصيده إلى 14 نقطة متساويا مع الفجيرة ليعطي هذا الفوز "البرتقالي" بصيص أمل في الهروب من شبح الهبوط، وتسببت هذه الخسارة في تجمد رصيد خورفكان عند 21 نقطة في المركز العاشر.

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