خورفكان يطلب «البقاء» رسمياً من عجمان

المصدر: محمد فاضل - خورفكان

يدخل خورفكان لقاء ضيفه عجمان الساعة 5:45 مساء اليوم ضمن الجولة 23 لدوري الخليج العربي، وهو على موعد مع الحسم في البقاء رسمياً، إذ يحتاج نقطة فقط. ما سيجعله يبتعد عن مركزي الهبوط بفارق يتعدى الـ10 نقاط، مع تبقي ثلاث جولات أخيرة لن تكون لها أهمية بالنسبة للفريق.

في المقابل، أي نتيجة غير الفوز ستجعل عجمان أقرب من أي وقت مضى للهبوط، ما يرفع من إثارة المباراة بين الفريقين، رغم أن خورفكان حسم بشكل كبير بقاءه، وحتى خسارته لن تؤثر عليه كثيراً. ويملك خورفكان 21 نقطة، و11 لعجمان، حيث بات لزاماً على «البرتقالي» الفوز مع انتظار نتائج المتنافسين معه على تجنب الهبوط.

يذكر أن خورفكان خسر آخر مواجهاته أمام اتحاد كلباء (2-1)، بينما خسر عجمان من العين بهدفين نظيفين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news