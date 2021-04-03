«طائرة النصر» تقلع بلقب الدوري

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

ظفر فريق النصر بلقب الدوري العام للرجال للكرة الطائرة عقب فوزه على بني ياس بثلاثة أشواط مقابل شوطين، أمس، على الصالة السماوية في إياب الدور النهائي للمسابقة، وكان لقاء الذهاب الذي جمع بين الفريقين مساء الثلاثاء الماضي انتهى بفوز النصر 3-2، فيما حسم شباب الأهلي مباراة تحديد المركز الثالث بفوزه على حتا.

وهي المرة الثامنة التي يتوج فيها الفريق بلقب المسابقة في تاريخه، كما أنها المرة الأولى له منذ موسم 2012-2013، إذ ظل طوال هذه السنوات قريباً من اللقب في أكثر من مرة لكن الحظ لم يقف معه، لكن الموسم الحالي أظهر فيه الفريق قدرات مختلفة ليحصد اللقب عقب مشوار حافل.

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