ماراثون الدراجات المائية في الشارقة اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يشهد شاطئ الحيرة الجديد بالشارقة اليوم منافسات المرحلة الأولى من ماراثون الإمارات المفتوح للدراجات المائية الذي ينظمه نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات البحرية. وقالت اللجنة المنظمة في بيان أمس: «تقام منافسات الماراثون لثلاث فئات، وتبدأ من الساعة الرابعة عصراً بمنافسات فئة جالس محترفين، يعقبها مباشرة منافسات جالس مبتدئين كبار، ثم منافسات واقف محترفين».

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