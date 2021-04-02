جارديل يُفضِّل التعافي في الإمارات

المصدر: سيد مصطفى - دبي

عادت البسمة مجدداً إلى لاعب خط وسط عجمان، البرازيلي دييغو جارديل، بعد نجاح العملية الجراحية التي خضع لها هذا الأسبوع بمستشفى القرهود في دبي، في الرباط الصليبي، بعد تعرضه للإصابة في أحد تدريبات فريقه، التي سبقت لقاء شباب الأهلي في الجولة 20 من دوري الخليج العربي.

وبدا اللاعب متفائلاً بمستقبله مع كرة القدم، بعدما تأكد غيابه نحو ستة أشهر، مشيراً إلى أنه فضّل الخضوع لفترة تأهيل وعلاج في الإمارات، إذ يرفض غارديل وأسرته مغادرة الإمارات وإجراء فترات التأهيل في أي مكان آخر، على حد تعبيره.

وقال جارديل لـ«الإمارات اليوم» إنه سيعود أكثر قوة عما كان من قبل، مشدداً على أن الإصابة لن يكون لها أي تأثير سلبي في مسيرته المهنية.

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