العين يستقبل النصر بدوافع آسيوية

المصدر: معاذ كمبال - العين

يسعى فريق العين إلى الحصول على فرصة جيدة للتحضير لملحق دوري أبطال آسيا لكرة القدم في العاشر من أبريل الجاري أمام فريق فولاد خوزستان، عندما يستقبل منافسه النصر في الساعة 20:15 ضمن الجولة 23 لدوري الخليج العربي على استاد هزاع بن زايد، في لقاء يدخله «الزعيم» وفي رصيده 37 نقطة، بينما لدى «العميد» 39 نقطة.

وقال مدرب العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، في المؤتمر الصحافي قبل اللقاء، إن مواجهة النصر تدخل ضمن تحضيراتهم لمواجهة الملحق الآسيوي.

وأضاف: «مطالبون بالعمل الجاد والتركيز، لأن مواجهة النصر تعتبر ضمن تحضيراتنا لدوري أبطال آسيا، وكل مباراة مهمة بالنسبة لنا، فنحن لا نفكر فقط في المواجهات الآسيوية».

وتعززت صفوف أصحاب الأرض بعودة الثنائي أحمد برمان وكايو كانيدو من الإصابة، كما انضم الثلاثي خالد عيسى وبندر الأحبابي ويحيى نادر للتدريبات عقب فراغهم من الاستحقاق الدولي مع المنتخب الوطني، وهو ما سيمنح المدرب البرتغالي خيارات واسعة في التشكيلة وتطبيق الخطط التي يرغب في الاعتماد عليها في المشوار الآسيوي الذي ينتظرهم.

في المقابل، لا بديل أمام فريق النصر سوى تحقيق الفوز إذا ما أرادوا الإبقاء على حظوظهم بالمنافسة في اللقب والحصول على إحدى البطاقات المؤهلة في الموسم المقبل لدوري أبطال آسيا، ويدرك لاعبو «العميد» صعوبة المهمة وضرورة خوض اللقاء بتوازن ما بين الشق الدفاعي والهجومي لتجنب أي من المفاجآت.

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