مدرب خورفكان: هدفنا الفوز على عجمان وبلوغ النقطة 24

المصدر: محمد فاضل - خورفكان

كشف مدرب خورفكان البرازيلي كايو عن أن "فريقه يستهدف الفوز على عجمان في المباراة التي ستقام ضمن الجولة 23 لدوري الخليج العربي، وبلوغ النقطة 24 ". وقال في المؤتمر الصحافي: ستكون مباراة صعبة على الفريقين، بسبب ظروف نادي عجمان الطامح للبقاء وتطلعات خورفكان بنيل نقاط ثمينة تساهم بتقدم الفريق.

وقال: نحن في المرحلة الاخيرة لمنافسات البطولة وتنتظرنا مباريات حاسمة وستكون مواجهات مباشرة ومنها بست نقاط. يذكر ان خورفكان في المركز العاشر برصيد 21 نقطة بينما عجمان في المركز ماقبل الأخير برصيد 11 نقطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news