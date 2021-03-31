النصر يهزم بني ياس ويقترب كثيرا من لقب دوري الطائرة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

وضع فريق النصر قدماً في منصة التتويج بلقب الدوري العام للرجال للكرة الطائرة عقب فوزه على منافسه بني ياس بنتيجة 3-2 في مباراة ذهاب النهائي الذي جمع بين الفريقين مساء أمس على صالة "العميد" في دبي.

وأنهى بني ياس الشوط الأول لصالحه، لكن النصر حسم الشوطين الثاني والثالث على التوالي قبل أن يعود "السماوي" ويفوز بالرابع ويقود اللقاء لشوط حاسم لكن "العميد" نجح في حسمه لصالحه والفوز باللقاء 3/2. وستتجدد المواجهة بين الفريقين مساء يوم الجمعة على صالة بني ياس، وفي حال فوز "السماوي" باللقاء ستقام مواجهة فاصلة بين الفريقين يوم الثلاثاء القادم على صالة نادي العين.

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