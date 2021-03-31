إريك جورجينس: هدف العين إنهاء الموسم في المراكز الثلاثة الأولى

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال لاعب فريق العين، المقيم البرازيلي إريك جورجينس، إن الهدف الموضوع من قبل إدارة النادي في الموسم الحالي هو إنهاء دوري الخليج العربي في أحد المراكز الثلاثة الأولى لتأمين بطاقة المشاركة في أبطال آسيا الموسم المقبل، نافياً في الوقت نفسه أن تكون وصلته أي عروض أوروبية.

وقال جورجينس في مقابلة مع صحيفة «جورنال كولورادو» البرازيلية، إن «العين يقدم أداء متصاعداً في الفترة الأخيرة»، وتابع: «الهدف الحالي هو الحصول على البطاقة الآسيوية، ما يجعل الفوز في المباريات المتبقية مهماً للغاية».

وقال جورجينس إن تجربته مع العين ساعدته على تحسين الجانب الدفاعي له، مشيراً إلى أن الطريقة التي يتبعها الفريق تتطلب منهم الاجتهاد أكثر دفاعياً، وأضاف: «نجحت في تحسين مهارتي الدفاعية كثيراً في الفترة الحالية، والعين يرغب في تكوين فريق يمتاز بالقوة الدفاعية، وهذا الأمر ساعدني كثيراً».

وحول الاختلافات العديدة بين العيش في الإمارات والبرازيل، قال: «في ما يتعلق بالثقافة والتعاليم أعتقد أن الثقافة بأكملها تضيف الكثير إلى حياتنا، لذا فإن التعلم عن الدين والأطعمة النموذجية والعيش في هذا الجانب من العالم هو أمر مختلف تماماً. بالنسبة لي شخصياً أضافت لي هذه التجربة الكثير لأنها فتحت ذهني أكثر وساعدتني على فهم المجتمع هنا عن قرب».

وتعليقاً على سؤال حول مشواره الذي بدأه مع الفريق في يوليو 2020، قال إنه بعد ثمانية أشهر من وصوله إلى الامارات يشعر بالارتياح والتوازن، وأضاف: «أنا هنا منذ يوليو الماضي، بدايتي مع الفريق جيدة وساعدني في ذلك الجانب البدني والتكتيكي، ظللت أحافظ على التوازن دائماً خلال المباريات وألعب بشكل جيد».

أكد أن الفريق مصمم على الفوز في المباريات المتبقية بالدوري.

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