الاتحاد الدولي يمنح بطولة عجمان لبناء الأجسام 4 بطاقات احتراف

المصدر: محمد فاضل ■ عجمان

قرر الاتحاد الدولي لبناء الأجسام منح بطولة عجمان لبناء الأجسام والفيزيك التي ستقام يومي 2 و3 أبريل المقبل في قاعة فندق عجمان، بدعم من دائرة عجمان للتنمية والسياحة، أربع بطاقات احتراف، تثميناً لاستخدامها التسجيل الإلكتروني تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. ووصف عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية أحمد جوهر، منح بطولة عجمان بطاقات الاحتراف رغم كونها بطولة محلية بأنه سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في المنافسات. وقال في تصريحات صحافية: «ستقدم بطاقات الاحتراف لكل من بطل أبطال بناء الأجسام، وبطل أبطال الكلاسيك، وبطل أبطال الفيزيك، وبطل أبطال كلاسيك فيزيك».

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