«الحبتور لتنس السيدات» تنطلق اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

رحّب رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور رئيس مجموعة الحبتور، بالمشاركات في النسخة الأولى من بطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات (25 k) التي تنطلق اليوم وتستمر حتى الرابع من أبريل المقبل، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للتنس وبإشراف الاتحاد الدولي للعبة، وتُقام في مجمع التنس بفندق ومنتجع الحبتور غراند بالجميرا بمشاركة 55 لاعبة يمثلن 17 دولة.

وأعرب الحبتور في بيان صحافي عن سعادته بتنظيم هذه البطولة للمرة الأولى، وقال «دولة الإمارات واحة السلام والأمن والأمان بالعالم، وتفتح ذراعيها لاحتضان أكبر الأحداث الاقتصادية والرياضية والاجتماعية والثقافية دون تمييز أو تفرقة».

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