25 لاعباً في تحضيرات الأبيض لودية الهند.. واستبعاد الحسن صالح للإصابة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تحضيراته اليومية، بمشاركة 25 لاعباً، استعداداً للمواجهة الودية أمام المنتخب الهندي غداً، حيث ستقام على استاد زعبيل في نادي الوصل. ويحرص المدرب الهولندي، فان مارفيك، على تنفيذ كل تفاصيل برنامج المعسكر قبل الودية الثانية تحت قيادته، وذلك من خلال المحاضرات ودراسة أداء المنتخبات المنافسة بالمجموعة، والاطلاع على نقاط القوة والضعف، إلى جانب شرح مهام اللاعبين كُلٍّ حسب مركزه، وكذلك يركز على الجوانب الفنية والتكتيكية وخطط اللعب والانتشار بالملعب، وبناء الهجمة والكرات الثابتة.

تأتي ودية الهند، في إطار تحضيرات المنتخب للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، لحساب المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبه، منتخبات: إندونيسيا، وماليزيا وتايلاند وفيتنام، وتقام بنظام التجمع بالدولة بعدما حظيت بثقة الاتحاد القاري لتنظيمها، في الفترة من 3 إلى 15 يونيو المقبل.

وكان الأبيض بدأ تجمعه الثلاثاء الماضي بمشاركة 28 لاعباً، قبل أن يتم تقليص القائمة إلى 26 لاعباً، بسبب إراحة الثنائي كايو مهاجم العين، وعبدالله النقبي لاعب شباب الأهلي، بداعي الإصابة وحاجتهما للعلاج والراحة، حيث رأى الجهاز الفني بعد التنسيق مع الفريق الطبي أن يُكمل اللاعبان برنامجهما التأهيلي مع نادييهما، ثم تقلص العدد إلى 25 مع مغادرة الظهير الأيسر للشارقة الحسن صالح للمعسكر أمس، حيث أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب، إصابته في كاحل القدم، وحاجته للعلاج في الفترة المقبلة.

ماجد حسن: متفائل بتحقيق المنتخب الاستفادة القصوى من مباراة الهند

قال لاعب وسط المنتخب الوطني، ماجد حسن، إنه «متفائل بتحقيق المنتخب الاستفادة القصوى من ودية الهند»، مشيراً في تصريحات صحافية إلى أن «المرحلة المقبلة ستكون إيجابية، نظراً لما يقدمه زملاؤه من أداء مميز في مختلف مسابقات الموسم، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي خلال التجمع الحالي الذي يشهد تنافساً كبيراً بين اللاعبين في مختلف المراكز، وهذا التنافس يصب في مصلحة المنتخب».

وأشاد بالدور الذي يلعبه المدرب مارفيك، وأعضاء الجهاز الفني، وقال إنهم يعملون بكل جدية لتهيئة اللاعبين بالصورة المطلوبة، مشيراً إلى أن التجربة الودية أمام الهند مهمة، كونها تأتي في ختام المعسكر.

• ثاني ودية للمنتخب تحت قيادة مارفيك، غداً، أمام الهند.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news