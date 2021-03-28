مؤتمر صحافي لبطولة الحبتور لتنس السيدات اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تعقد اللجنة العليا المنظمة لبطولة الحبتور لتنس السيدات مؤتمراً صحافياً، اليوم، الساعة العاشرة والنصف صباحاً، بفندق الحبتور جراند بمنطقة الجميرا. وسيتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على كل تفاصيل البطولة «الجديدة»، التي تبلغ جوائزها 25 ألف دولار، وتعد إحدى مبادرات مجموعة الحبتور الرياضية. وتعد البطولة الحالية هي الثانية من نوعها، التي تنظمها مجموعة الحبتور، بعد بطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات، التي اكتسبت مكانة مميزة، وكان لها السبق بالمنطقة العربية والشرق الأوسط.

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