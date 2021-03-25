النصر وحتا.. تاريخ من الإنجازات تحت قيادة حمدان بن راشد

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نعى ناديا النصر وحتا، أمس، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه، بعد مسيرة حافلة من العطاء. وحقق الناديان العديد من الإنجازات تحت قيادة الراحل.

وارتبط نادي النصر باسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لعقود طويلة، كما كان لافتاً تزامن تأسيس النادي عام 1945، مع السنة نفسها التي ولد فيها الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وتولى رئاسة النادي في الستينات من القرن الماضي.

وحقق النصر 17 لقباً في مختلف المسابقات، بينها بطولة الدوري ثلاث مرات، في مواسم: 1978، 1979 و1986، كما أحرز حتا بطولة الدرجة الأولى، وبطولات أخرى في ألعاب رياضية مختلفة.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي حتا، علي البدواوي، إن المغفور له كان «الأب الروحي، والداعم الأول، وصاحب الأيادي المعطاءة، ولم يتأخر على نادي حتا بالدعم والتوجيه والنصائح المستمرة».

وأضاف، لـ«الإمارات اليوم»: «كنت دائم الزيارات إلى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ودائماً ما كان يقدم النصيحة لي، واحتياجات نادي حتا كانت أولوية عنده، وكان دائم المتابعة، وحريصاً على معرفة نتائج فرق النادي بشكل يشعرنا بالفخر».

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