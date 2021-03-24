الجولة الثانية من كأس الجوجيتسو تنطلق السبت

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق الجولة الثانية من دوري كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، يوم السبت المقبل، في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.

وقال بيان صحافي: «يحرص لاعبو أندية الوحدة والعين وبني ياس والشارقة، لرياضات الدفاع عن النفس، على مواصلة منافساتهم القوية وتأكيد تفوقهم خلال الجولة الثانية، بينما تحاول بقية الأندية والأكاديميات المشاركة اللحاق بركب الصدارة وإحياء الأمل».

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، منصور الظاهري، أن الأداء الرفيع للاعبين الذين شاركوا في الجولة الأولى يعكس ما تتمتع به هذه البطولة من أهمية وحضور.

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