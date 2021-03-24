سلطان عادل يقود فريقي كلباء للفوز في بطولتين خلال 48 ساعة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

سجل لاعب فريق اتحاد كلباء سلطان عادل هدفين قاد بهما فريقين لتحقيق الفوز في مباراتين متتاليتين خلال 48 ساعة. وجاء ذلك بعد أن سجل هدف الفوز في خورفكان في الدقيقة 89 من المباراة التي فاز بها كلباء (2-1) ضمن الجولة 22 لدوري الخليج العربي، وقاد بذلك فريقه إلى النقطة 32. وكرر اللاعب سلطان تسجيل الأهداف بعد أن سجل هدف الفوز لكلباء بمرمى خورفكان في دوري الخليج العربي تحت 23 سنة، ليسهم في وصول فريقه إلى المركز الثالث برصيد 42 نقطة في أفضل إنجاز لفريق الرديف. وقال مساعد مدرب الفريق الأول لكلباء، عيسى بوصيم، لـ«الإمارات اليوم»: «نشعر بسعادة غامرة للدور الفني المميز للموهوب سلطان عادل، وسعداء أكثر كونه سجل هدفين في مباراتين أثرت نتيجتهما على ترتيب الفريقين الأول والرديف».

كلباء يسحب شكوى المطالبة بإعادة مباراته مع النصر

قررت إدارة شركة كلباء لكرة القدم، أمس، سحب الشكوى التي طالب فيها سابقاً بإعادة مباراة النصر التي جرت في الجولة 21 من دوري الخليج العربي، وفاز بها النصر 2-1. وقال النادي في بيان صحافي، إن سحب شكواه كان لتجديد الثقة بالتحكيم الإماراتي، ولكي «يستمر الجو الرياضي النقي».

وقال رئيس شركة كرة القدم علي اللوغاني، إن إدارة شركة كلباء تحرص على «دعم الحكم الإماراتي، وتجديد الثقة بالمنظومة التحكيمية، إيماناً منهم في الشركة بأهمية أن تسود الروح الرياضية أجواء كرة القدم الإماراتية، بعيداً عن الاتهامات والتشكيك بالنزاهة التحكيمية».

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