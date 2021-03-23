إسماعيل مطر: قائمة «الأبيض» حق مشروع لمارفيك حتى لا يكون هناك حجة

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أكد لاعب الوحدة إسماعيل مطر أنه لا يرغب في الحديث عن مسألة عدم انضمامه إلى قائمة المنتخب الوطني التي أعلن عنها المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، مشيراً إلى أن اختيارات اللاعبين حق مشروع لمدرب «الأبيض»، موضحاً في الوقت نفسه أن المدرب يجب أن يختار اللاعبين وفقاً لرؤيته حتى لا يكون هناك حجة مستقبلاً بفرض بعض الأسماء عليه.

وقال مطر في تصريحات صحافية عقب فوز الوحدة على الجزيرة بهدفين دون رد، أول من أمس، في ختام الجولة 22 من دوري الخليج العربي: «لا أرغب في التطرق إلى موضوع المنتخب، فالمدرب له حرية الاختيار، كما أنه في الوقت نفسه يوجد عدد كبير من اللاعبين الذي يلعبون في المركز نفسه الذي ألعب به مثل فابيو ليما وخلفان مبارك وكايو كانيدو ولاعبين آخرين، وبكل أمانة من الممكن الاستفادة منهم بشكل جيد للمنتخب». وأضاف: «الموضوع بالنسبة لي منتهٍ، ولن أتحدث عن عدم اختياري لقائمة المنتخب لأن ذلك الأمر حق مشروع للمدرب وأن يختار الأسماء المناسبة له، خصوصاً أنه حينما يتم التطرق إلى العديد من التفاصيل سيكون هناك العديد من المخطئين، لذلك يجب أن يختار المدرب على راحته الأسماء التي يرغب في ضمها حتى لا يكون هناك حجة، كما أن المدرب أمامه فترة كافية لتجهيز الفريق، واللاعبون الموجودون على قدر المسؤولية، وأتوقع أنهم من الأبرز حالياً في الدولة». وتابع: «سعيد جداً بانضمام سهيل النوبي لأنه يستحق التواجد في المنتخب من وجهة نظري منذ بداية الموسم، لأنه يقدم مستوى استثنائياً، أما بالنسبة لحظوظ المنتخب في استضافة التصفيات، فنحن قادرون على التأهل مع كامل احترامي للمنتخبات الأخرى حتى وإن تطورت، فنحن نمتلك الإمكانات، ونحتاج أن نزرع الثقة وأن ندعم المنتخب، خصوصاً أنني أرى أنه ما المشكلة في تحقيق الفوز في أربع مباريات، والتأهل إلى المرحلة المقبلة».

• قادرون على التأهل مع كامل احترامي للمنتخبات الأخرى حتى وإن تطورت.

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