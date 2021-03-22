الشعفار ينافس أمارجي على رئاسة «آسيوي الدراجات» اليوم

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

تستضيف دبي، اليوم، انتخابات الاتحاد الآسيوي للدراجات، التي يتنافس فيها رئيس الاتحاد القاري الحالي أسامة الشعفار، مع رئيس الاتحاد الماليزي أمارجي، لقيادة الاتحاد لفترة رئاسية جديدة في الفترة من 2021-2025، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي، الفرنسي ديفيد لابارتين.

وحضر إلى دبي على مدار اليومين الماضيين وفود 22 اتحاداً آسيوياً، سيوجدون في «الكونغرس»، اليوم، إضافة إلى 21 اتحاداً سيكون حاضراً للجمعية العمومية الانتخابية عن طريق الإنترنت، بإشراف اللجنة الأولمبية الدولية، ومنصة «لومي» الإلكترونية، حيث يحق للاتحادات الأخرى التصويت عن طريق الإنترنت.

وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي، أسامة الشعفار، عن سعادته بوجود الوفود الآسيوية في الإمارات. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «تم تشكيل وفد لاستقبال الوفود المشاركة في الكونغرس الآسيوي على مدار اليومين الماضيين، الذين سمحت لهم ظروف الطيران بالوجود في الجمعية العمومية»، وأشار إلى أن «الظروف الراهنة، وقيود السفر بسبب فيروس (كوفيد- 19)، صعّبت من مهمة وجود عدد من الاتحادات، وهو ما جعل الاتحاد الآسيوي يتواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية لتوفير منصة إلكترونية لحضور الأعضاء».

ووصل إلى دبي، أمس، أيضاً نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين الإفريقي والمصري، وجيه عزام، لحضور الكونغرس الآسيوي، بناءً على دعوة من الاتحاد الآسيوي، إضافة إلى وجود أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للدراجات.

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