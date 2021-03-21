عجمان يجهز مفاجأة للعين.. ويتطلع إلى «نقاط الأمل»

المصدر: سيد مصطفى ■ عجمان

يجد فريق عجمان نفسه بدءاً من الجولة 22 لدوري الخليج العربي، أمام سلسلة من المباريات المصيرية من أجل البقاء في المحترفين. ويجد «البرتقالي» نفسه في اختبار صعب للغاية أمام ضيفه العين من أجل الخروج ولو بنقطة أمل واحدة، حيث يمتلك عجمان 11 نقطة في المركز 12، وذلك حين يلتقيان الساعة 5:45 مساء على استاد راشد بن سعيد.

ويجهز عجمان للضيف مفاجأة تتمثل في مشاركة مرتقبة هي الأولى للاعبه المغربي الجديد إلياس بلحساني، الذي انضم للفريق الأسبوع الماضي، بدلاً من البرازيلي جارديل الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي.

وقال عنه مدربه أيمن الرمادي في تصريح صحافي إنه يمتلك إمكانات فنية مميزة. ويتحسر عجمان على المباراة الماضية التي خسرها أمام الوصل 4-2، رغم تقدمه 2-صفر، نتيجة أخطاء دفاعية فادحة.

وكان عجمان أقصى العين من الكأس، ثم تعادل معه ذهاباً في الدوري. ولا يعيش العين أفضل أيامه، إذ خسر في الجولة الماضية من بني ياس 2-1، وتراجع في الترتيب بـ34 نقطة. ويتطلع العين بقوة للفوز بإحدى البطاقات الآسيوية بعد ابتعاده عن دائرة المنافسة في اللقب.

للإطلاع على تشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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