العروبة يهزم دبا الحصن ويضغط على المتصدر في دوري الدرجة الأولى

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

فاز العروبة على ضيفه دبا الحصن (4-3) في المباراة التي التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة 17 لدوري الدرجة الاولى ليصل رصيده الى 31 نقطة في المركز الثاني خلف الامارات المتصدر 33، وتجمد رصيد دبا الحصن عند 24 نقطة.

سجل للعروبة المغربي الاصل الفرنسي الجنسية فتحي ساخي (71، 31) والنيجيري فيكتور نوانيري (6)، وسعيد عبيد (90)، بينما سجل لدبا الحصن محمد الصريدي (62) والبرازيلي ماركوس سوزا هدفين في الدقيقتين (86)و (90+4) وشهدت المباراة اربع بطاقات حمر ثلاث منها للاعبي دبا الحصن.

وفي مباراة ثانية فاز البطائح على مصفوت بهدفين نظيفين سجلهما عيسى علي (45+2) والبرازيلي ويندرسون ميوراو (67) ليصبح رصيد البطائح 31 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد مصفوت عند 16 نقطة.

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