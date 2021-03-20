بني ياس يواجه حتا دون هدافه وبطموح «الصدارة المؤقتة»

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

سيكون فريق بني ياس الساعة 20:15، عصر اليوم، على موعد تاريخي لاعتلاء صدارة دوري الخليج العربي لكرة القدم للمرة الأولى منذ بداية الموسم، لكن حلمه سيكون مرهوناً بتجاوز مطب «الإعصار الحتاوي»، وتعويض غياب هدافه البرازيلي بيدرو، حينما يتواجه الفريقان على استاد الشامخة ضمن الجولة 22 للمسابقة، في وقت يخوض فيه الجزيرة المتصدر مواجهة صعبة، مساء الغد، أمام الوحدة في «ديربي أبوظبي».

ويدرك لاعبو بني ياس، ومن خلفهم المدرب الروماني دانيال إيسيلا، الذين يمتلكون 45 نقطة أن المهمة لن تكون سهلة، نظراً لأنها المرة الأولى التي يخوض فيها الفريق لقاء يمنحه الفوز فيه صدارة المنافسة، إلى جانب أن الطرف الآخر يخوض اللقاء بهدف واحد هو الفوز، من أجل الإبقاء على بصيص الأمل بتجنب الهبوط، حيث يحتل المركز الأخير بـ8 نقاط. ولا بديل أمام «السماوي» سوى الفوز إذا أراد تحقيق الحلم الذي يبحث عنه منذ بدء الاحتراف، إذ إن التعادل أو الخسارة سيقلص حظوظه.

وستقع على عاتق البديل، الفلسطيني أحمد أبوناموس، مهمة تعويض غياب بيدرو، الذي يغيب لتراكم البطاقات، وظلت الأهداف الـ16، التي سجلها أخيراً حاسمة في نتائج «السماوي»، ما سيجعل غيابه مؤثراً جداً. في المقابل، يتمسك حتا بحظوظه على الورق، ويدرك لاعبوه أن هنالك فرقاً كبيراً بين الفوز الذي يعزز حظوظهم، وبين الخسارة التي ستعقد الحسابات أكثر.

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