شباب الأهلي يتطلع إلى النقطة الـ40 من بوابة الظفرة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

يخوض شباب الأهلي، الذي لم يخسر في آخر 11 جولة بدوري الخليج العربي لكرة القدم مواجهة قوية، حينما يحل ضيفاً على الظفرة الساعة 05:45 عصر اليوم بمنطقة الظفرة، ضمن الجولة 22، في مواجهة مهمة للضيوف الساعين لتقليص فارق النقاط مع الجزيرة المتصدر، الذي يخوض اختباراً صعباً مساء الغد خارج ملعبه، في مواجهة جاره الوحدة ضمن «ديربي أبوظبي». ويمر «الفرسان» 37 نقطة بأفضل فتراته في الموسم الحالي، وذلك تحت قيادة المدرب الوطني مهدي علي، الذي نجح في تحويل «البوصلة» ليصبح الفريق منافساً في لقب الدوري، خصوصاً بعد أن حافظ على سجله الخالي من الهزائم منذ آخر خسارة تلقاها في مواجهة الفجيرة 2-3، ضمن الجولة 10 من المسابقة بتاريخ 18 ديسمبر 2020، ومن وقتها فاز في 6 لقاءات، وتعادل في 5.

وفي المقابل، يتطلع الظفرة الذي يمتلك 20 نقطة لتحقيق الانتصار في لقاء اليوم، لإدراكه أن النقاط الثلاث تعني اقترابه خطوة كبيرة من ضمان البقاء في دوري المحترفين، في وقت سيكون فيه الفريق مطالباً بالتعامل مع مجموعة الغيابات في صفوفه بداعي الإصابة، على غرار مسعود سليمان والجساسي، إلى جانب الإسباني بيدرو كوندي، بداعي بند الإعارة.

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