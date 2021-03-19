النصر بطلاً لكأس رئيس الدولة بكرة قدم الصالات

المصدر: محمد فاضل - دبي

أحرز أمس فريق النصر لقب كأس رئيس الدولة لكرة الصالات، بعد الفوز على الظفرة بأربعة أهداف لهدفين في المباراة النهائية التي أقيمت في القاعة الرياضية لنادي البطائح. وفي ختام المباراة قام رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي بتتويج الفرق الفائزة واللاعبين، بحضور رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات عبدالملك جاني، وأعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من القيادات الرياضية. وتعتبر هذه الكأس الثالثة التي يحرزها العميد في الصالات، بعد فوزه مطلع الموسم بكأس الاتحاد، ثم كأس رئيس الدولة للشباب، فضلاً عن أنه ثالث لقب له في كأس رئيس الدولة في السنوات الخمس الماضية. وسجل أهداف النصر البرازيلي فينيسيوس، وطاهر حسن وعبدالله سالم وسعيد جاسم، بينما سجل هدفي الظفرة البرازيلي كينجي. وشهد التتويج مبادرة جميلة من الظفرة، الذي نظم ممر شرفي للاعبي النصر.

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