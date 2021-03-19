سيلفا وأورتيغا يقودان تدريب منتخبي الأولمبي والشباب

المصدر: منصور السندي - دبي

أعلن اتحاد كرة القدم عبر لجنة المنتخبات خلال مؤتمر صحافي عقده بمقره في دبي، أمس، تعاقده رسمياً مع الإسباني دينيس سيلفا لتدريب المنتخب الأولمبي، ومواطنه فرانك أورتيغا لمنتخب الشباب، إذ استعرض كل منهما مسيرته التدريبية وخططه لقيادة المنتخبين خلال المرحلة المقبلة.

ولم تذكر اللجنة خلال المؤتمر مدة العقد أو قيمته المالية، لكنها تحدثت بإسهاب عن تفاصيل خطط اللجنة للمرحلة المقبلة للمنتخبات الوطنية.

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