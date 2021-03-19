المصدر: الامارات اليوم

تحقيق

بات رئيس اتحاد اللعبة الجماعية المعني غاضباً من تصرفات بعض المسؤولين في الاتحاد، الذين يسرّبون الأخبار لأهواء شخصية و«شللية»، دون مراعاة للمصلحة العامة، ما أدى إلى هز صدقية الاتحاد أمام وسائل الإعلام والجمهور.

مفاوضات

طلب أحد أندية دوري الخليج العربي من اللاعب الصاعد إجراء مفاوضات مباشرة منه، بعيداً عن تدخل وكيل أعماله، لتجديد عقده، بعدما تألق بشكل لافت.

طلب

استجاب اتحاد لعبة فردية لطلب أحد الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية، بفصل بطولتي الدولة للرجال والسيدات عن بعضهما بعضاً، بناءً على رغبة فتيات النادي، اللواتي يشعرن بالضيق من تصرفات بعض الشباب، على حد ما جاء في نص الخطاب الذي أرسله هذا النادي إلى الاتحاد.

أحاديث

تدور داخل الغرف المُغلقة في أحد الأندية اتهامات غير مُعلنة، لحكم دولي يتعمد الإضرار بالنادي في المباريات التي يتولى إدارتها له. وقال المسؤولون إن هذا الحكم سبق وأن حرم الفريق من ثلاثة لاعبين في مباراة مهمة، بعد أن أشهر بطاقات غير مستحقة للاعبين، على حد قولهم، ما حرمهم من الظهور في مباراة مهمة.

خدمات

علمت «الإمارات اليوم» أن النادي الكبير قرر عدم استعادة خدمات اللاعب الدولي السابق، المعار حالياً إلى أحد أندية الدوري، بعدما أشرك المدرب لاعباً شاباً، أثبت وجوده مع الفريق، إذ يسعى النادي إلى بيع اللاعب الدولي، وعدم تمديد عقده.

مؤتمر

استغرب إعلاميون قيام أحد أندية دوري الخليج العربي، بعدم إرسال التسجيل الصوتي الخاص بمؤتمر مدرب الفريق، عندما يتلقى النادي الخسارة، بينما يرسل المنسّق الإعلامي التسجيل الصوتي في حال فوز أو تعادل الفريق.

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