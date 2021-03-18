علي حمد يودع "قضاة الملاعب" بعد استقالته من رئاس لجنة الحكام

المصدر: منصور السندي - دبي

علمت "الإمارات اليوم" أن عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة الحكام المستقيل علي حمد، عقد جلسة خاصة مع قضاة الملاعب بمقر الاتحاد في دبي، وقام بوداعهم بعدما قاد اللجنة خلال الفترة الماضية.

وتحدث علي حمد مع الحكام عن أهمية المرحلة المقبلة في مسيرة التحكيم، مطالبا إياهم بمضاعفة جهودهم. يذكر أن علي حمد أعلن رسميا استقالته من رئاسة لجنة الحكام، في حين قرر مجلس إدارة الاتحاد تعيين نائب رئيس اللجنة سالم الشامسي رئيسا للجنة.

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