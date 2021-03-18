النصر يفوز على الظفرة ويتوج باللقب الخامس في كأس الصالات

المصدر: محمد فاضل - دبي

أحرز فريق النصر اليوم لقب كأس رئيس الدولة لكرة الصالات، بعد الفوز على الظفرة بأربعة اهداف لهدفين في المباراة النهائية، التي أقيمت في القاعة الرياضية لنادي البطائح. وقام في ختام المباراة رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي بتتويج الفرق الفائزة واللاعبين، بحضور رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات عبدالملك جاني، وأعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من القيادات الرياضية.

ويعتبر هذا ثالث كأس يحرزها العميد في الصالات، بعد فوزه مطلع الموسم بكأس الاتحاد، ثم كأس رئيس الدولة للشباب، فضلا عن أنه ثالث لقب يحرزه النصر في بطولات كأس رئيس الدولة في السنوات الخمس الماضية. وسجل اهداف النصر البرازيلي فينيسيوس كالفانيس، وطاهر حسن وعبدالله سالم وسعيد جاسم، بينما سجل هدفي الظفرة البرازيلي ميجويل كينجي.

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